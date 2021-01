Knižné odporúčania 2020, ktoré nikto nepýtal

Môže Američan napísať skutočne uveriteľnú knihu o Rusku? Zdá sa to málo pravdepodobné, ale Amor Towles to dokázal. Jeho Džentlmen v Moskve je krásny román o aristokratovi Alexandrovi Iľjičovi Rostovovi, ktorého po nástupe boľševikov nepostavili k múru, len ho odsúdili na domáce väzenie v hoteli Metropol v centre Moskvy. V byte pre služobníctvo na najvyššom poschodí prežije nasledujúce desaťročia, najskôr ako trvalý hosť žijúci zo starých rezerv, neskôr sa v Metropole zamestná ako čašník. Spolužije so zamestnancami, priatelí sa s hosťami, s aristokratickým šarmom komentuje život a ruskú kultúru, zažíva tu milostné romániky. Komentovanie komunistickej politiky nie je priame, odraz spoločenských zmien sa v príbehu prejavuje svojským spôsobom. Keď Rostovova priateľka Nina odíde hľadať svojho odvedeného muža kdesi do kolymského gulagu, poprosí tohto hotelového džentlmena, aby sa na pár týždňov postaral o jej dcéru. Nina sa však už nevráti a starý mládenec Rostov sa tak stáva adoptívnym otcom malej Sofie. Vzťah džentlmena a Sofie je hlbokým vyjadrením lásky a humanizmu. Pomaly plynúci dej naberá stále väčšiu gradáciu a končí až prekvapivo thrilerovým vyvrcholením. Towlesov príbeh vo vás bude dlhšie doznievať.

Ľahká oddychovka pre široké publikum, kde by ste nemali čakať nič hlbšie. Niečo ako Facebook, a v takom štýle je to i písané. Čítate, pousmejete sa, párkrát sa zasmejete hlasnejšie a idete ďalej. Historka za historkou. Ondrej sa rozhodol zobrať brigádu ako šofér autobusu a sledom krokov sa dostal ako gastarbeiter do Nórska, kde bol autobusárov zúfalý nedostatok. Postupne nás zoznámi s autobusárskou subkultúrou, každodenným životom, pohľadom na cestujúcich a ich humorom. Ešte viac vás to bude baviť, ak máte radi Nórsko.

Steinbeck v príbehu popisuje, ako si na staré kolená kúpil karavan a sám, len so psom Charliem, s ním v roku 1960 pár mesiacov cestoval pozdĺž celých amerických hraníc. Úprimne povedané, čakal som od toho viac. Steinbeck chcel obnoviť svoj dotyk s Amerikou, no to spoznávanie jednotlivých štátov z auta bolo povrchné preňho, i pre nás čitateľov. Recenzia v New York Times dokonca tvrdí, že príbeh osamelého cestovateľa je do značnej miery vymyslený. Väčšiu časť cesty s ním totiž išla jeho žena Elaine a veľa nocí Steinbeck prespal v honosnejších hoteloch, a nie v bežných kempoch, ako sa v knihe tváril. To by nám mohlo byť i jedno, autor má licenciu miešať realitu s fikciou. Horšie je, že obsahu to nepomohlo. Debaty s miestnymi sú banálne, postrehy z cesty vás často nudia, najinvestigatívnejším objavom je, že Amerika sa mení. No, kto by to povedal... Ľuďom, ktorí sú dušou tulákmi, táto kniha nemá čo dať. Nestrácajte čas.

Nie, nejde o teroristické útoky ani o snahu o rušenie akýchkoľvek pravidiel. Anarchistické myslenie je obvykle vnímané úplne pomýlene. Knieža Peter Alexejevič Kropotkin patril začiatkom 20. storočia k jeho najznámejším teoretikom. Ku knihe „Vzájomná pomoc“ ma priviedol Ari Weinzweig, majiteľ „the coolest small company in the US“ (podľa časopisu INC.). Mutual Aid je jedným z najznámejších Kropotkinových diel. Útočí v ňom na dodnes rozšírenú myšlienku sociálneho darwinizmu, podľa ktorého v prírode i ľudskej spoločnosti prebieha boj každého proti každého (Darwin to takto priamo netvrdil, ale mnohí jeho vykladatelia z tejto paradigmy vychádzajú). Prírodovedec Kropotkin však protirečí a na živote rôznych živočíšnych spoločenstiev – včiel, žeriavov, papagájov, kaní, vlkov, šakalov, svišťov a ďalších – ukazuje, že, naopak, vzájomná pomoc a podpora je prirodzeným znakom každého z nich. V evolúcii prežívajú tí, ktorí dokážu lepšie spolupracovať. Tendenciu k spolupráci a solidarite potom Kropotkin odhaľuje i v divošských kmeňoch, medzi lovcami a zberačmi, čiže forme, v ktorej naši predkovia žili najväčšiu časť histórie. Poľnohospodárstvo neskôr prinieslo vznik užších rodín a dedinských spoločenstiev, kde ľudia rozvíjali nový typ spolupráce. Tieto jednotky medzi sebou bojovali najmä v obdobiach, kedy kvôli zmene podnebia a podmienok museli migrovať. No popri bojoch sa vždy znovu a znovu rozvíjal i systém vzájomnej pomoci. „Kreatívny génius kolektívov“ bol podľa Kropotkina napríklad určujúci pri rozvoji stredovekých miest v 10. a 11. storočí, ktoré chránili vnútornú slobodu svojich obyvateľov. Nepotrebovali centrálnu autoritu – pravidlá si budovali zdola v rôznych cechoch, gildách a hanze. Ich slobodu ohrozovali kniežatá, lúpežní rytieri a neskôr králi, ktorí od 15. storočia pri upevňovaní centralizovanej moci likvidovali slobodné inštitúcie. Preto bol silný štát pre anarchistu Kropotkina problém. Veril v prirodzenú vzájomnú pomoc ľudí v ich menších celkoch. Po februárovej revolúcii v 1917-om sa vrátil do Ruska, no boľševická revolúcia a centralistická diktatúra vôbec nenaplnili jeho predstavy o anarchokomunizme. Proti boľševikom, ktorí ho vysťahovali z Moskvy, hlasno vystupoval. Zomrel v roku 1921.

Predstavte si, že sa v jednej väzenskej cele ocitnete s človekom, s ktorým ste sa chceli vzájomne zavraždiť. Stalo sa to poľskému protifašistickému novinárovi Kazimierzovi Moczarskému a generálovi SS Jürgenovi Stroopovi. Nacista Stroop v roku 1943 viedol likvidáciu povstania vo varšavskom gete, a pri tom dal vystrieľať a plameňometmi vypáliť viac než 71 tisíc Židov, ktorých tam Nemci predtým zhromaždili. Moczarski pomáhal odboju a dokonca na Stroopa počas vojny plánoval atentát. Pár rokov po vojne sa stretli vo väzení, kde Stroop čakal na súd za svoje zločiny a Moczarski bol obeťou komunistického procesu. Namiesto toho, aby sa pobili, viedli spolu 9 mesiacov kultivovaný dialóg, ktorý Moczarski neskôr spracoval do tohto dokumentu. Spoznávame v ňom cynické myslenie presvedčeného a disciplinovaného esesmana. Chladnokrvne popisuje krutý teror, ktorý na rozkaz Himmlera a Hitlera vykonával a nikdy ho neoľutoval. Je to užitočné čítanie, lebo Stroopov zjednodušený pohľad na svet presakuje do myslenia časti ľudí dodnes.

S touto buchľou som sa trápil viac než dva mesiace, ale nechcel som ju nedočítať. Vedecký popularizátor z New York Times Carl Zimmer napísal majstrovský a prenikavý vhľad do toho, kým sme. Rozoberá tému dedičnosti. Keď sa nad ňou zamyslíme, uvedomíme si jej obrovský vplyv na takmer všetko. Už v Rímskej ríši sa dve tretiny súdnych sporov týkali dedičných záležitostí. Kráľovské rody, ako boli Habsburgovci, si chránili urodzenú pokrvnú líniu rodinnými sobášmi a trpeli tak vysokou chorobnosťou, hoci o dedičných chorobách písal prvýkrát už v roku 1605 Mercado. Kdesi na začiatku nášho skutočného pochopenia dedičnosti bol Spolek šlechtitelů ovcí, ktorý pôsobil v neďalekom Brne. Ten bol predstupňom pre Mendela a jeho famózny objav, ako fungujú zákony dedičnosti. No tie nie sú univerzálne vždy a všade. Pri vzniku života pred miliardami rokov si mikróby mendelovsky nededili po rodičoch vlastnosti v pároch chromozómov. Tento princíp sa vyvinul až neskôr pri vyšších formách života. Intuitívne s ním experimentovali chovatelia a pestovatelia, ktorí vďaka nemu trpezlivo zdokonaľovali vyšľachtené druhy zvierat a rastlín s najlepšími vlastnosťami. No keď chcela eugenika aplikovať podobný chovateľský prístup na ľudí, fatálne sa zmýlila a prispela k priemyselnému vyvražďovaniu. Objavovanie DNA a RNA v 50-60-tych rokoch 20. storočia spôsobilo revolúciu. Zrazu sme pochopili, ako svojim deťom rodičia odovzdávajú rôzne kombinácie DNA. Zhoda DNA medzi súrodencami je 37-62 %. Pár generácií dozadu nemusíme vlastniť ani štipku DNA nášho predka. A keď vezmeme do úvahy, že počet našich predkov sa v každej spätnej generácii násobí, celá myšlienka pokrvnej línie sa stáva absurdnou. Ak ideme dostatočne ďaleko dozadu, zrazu každý objaví miliardy svojich predkov. Všetci sme teda jedna prepojená rodina. Napríklad každý Európan je potomkom Karola Veľkého (áno, aj ty). A keď ideme päťtisíc rokov späť, akýkoľvek vtedy žijúci človek, ktorý mal potomkov až dodnes, je naším spoločným predkom. Koncept rás a rasovej nadradenosti je z hľadiska dnešnej vedy hlúposť. Farba pleti i ďalšie charakteristiky sa priebežne vyvíjali. Vyvíja sa i každý jeden život od počatia a na jeho inteligenciu či iné vlastnosti nemajú vplyv len zdedené gény, ale i obdobie tehotenstva a raného detstva, počet súrodencov, prostredie, strava, chudoba, traumy a pod. Porovnávacia štúdia napríklad dokázala, že Juhokórejci sú dnes od Severokórejcov vyšší. Predtým jeden národ sa v 50-tych rokoch rozdelil a severná časť sa dodnes trápi v diktatúre a biede. Podmienky postupne ovplyvňovali i vzrast obyvateľov. Deti po nás dedia nielen gény, ale i kultúru a návyky. Čo je potom vlastne dedičnosť? V závere knihy sa Zimmer zaoberá ťažkými etickými dilemami, ktoré moderná genetika prináša. Pomocou CRISPR molekúl dnes vieme ovplyvňovať bunky, a teda meniť vlastnosti človeka, napríklad zbaviť ho dedičnej choroby. V kryobankách sú dnes uskladnené spermie, ktoré ponúkajú na výber rôzne zapísané vlastnosti. Môžete si vybrať „zdravé a vysoko kvalitné donorské spermie“ podľa rasy, farby vlasov či farby očí. No Zimmer nás ukľudňuje, že technologické možnosti ešte neznamenajú, že už žijeme eugenickú dystópiu Krásneho nového sveta od Aldousa Huxleyho. Umelé oplodňovanie je zatiaľ využívané len v promile prípadoch. No možno sa génové inžinierstvo čoskoro stane bežnou súčasťou fungovania ľudstva. Aby sme to dokázali eticky posúdiť, potrebujeme podľa Zimmera porozumieť dedičnosti v jej širších súvislostiach. Mendelov zákon je len jedným zo spôsobov, ako sa gény odovzdávajú od predkov k potomkovi, a ten už vie dnes človek vie ovplyvniť. No sú tu i iné vplyvy, ktoré ho budú formovať. Napríklad prostredie, ktoré je formované stáročnými spoločenskými silami. Černosi sa i dlho po zrušení otroctva boria s vplyvmi štrukturálneho rasizmu. Diskriminácia v bývaní a segregácia vytvárajú susedstvá, z ktorých deti končia s horšími školskými výsledkami a menšou šancou získať prácu. Biele deti dedia väčšie šance... Už možno rozumiete, prečo som túto knihu chcel dočítať.

Xenofóbie, nacionalizmy, rasizmy a iné -izmy založené na starých inštinktoch sú v dnešnom prepojenom svete rozdúchavačom napätí a hrozbou pre bezpečnosť našich rodín, nie ich ochranou. Na dosiahnutie bezpečnosti v globalizovanom svete teraz potrebujeme nové zručnosti. Súdržnosť a dôveru sa potrebujeme učiť budovať v rámci širšieho a rozmanitejšieho celku, ako bola malá tlupa lovcov a zberačov, neskoršie príbuzenské kmene, kráľovstvá a ríše či národné štáty. Vidíme, že s touto výzvou sa dnes pasuje celý svet. Niekde ju zvládajú lepšie, inde to ide pomalšie. S chuťou som si prečítal knižku o tom, ako sa tomuto procesu darí na Slovensku. Volá sa (NE)SPOJENÁ KRAJINA a vydal ju CVEK. Elka Gallo Kriglerová a Alena Holka Chudžíková do nej zozbierali eseje, rozhovory a úvahy zaujímavých pozorovateľov i aktérov nášho vzájomného zbližovania sa za uplynulých 15 rokov. Pre nás, Slovákov, je napríklad dobrou spätnou väzbou dozvedieť sa, ako to vidia múdri reprezentanti Maďarov (Péter Hunčík), Rómov (Majka Koledová, Zuzka Havírová) či cudzincov (Jawid Nabizada). Ako napovedá i názov, nie je to zďaleka dokončená záležitosť, skôr sme v mnohom na začiatku. No nemal som po dočítaní depresiu, cítil som skôr obohatenie. Toto sú zručnosti nevyhnutné pre dnešok a budúcnosť. Čím viac ľudí bude takéto knihy čítať, tým skôr budeme súdržnejšou a solidárnejšou krajinou (i svetom) "pre všetkých", a zároveň predvídateľnejším a šťastnejším miestom pre nás.