Knižné odporúčania 2019, ktoré nikto nepýtal

Toto je skutočný príbeh 14-ročného maďarského Žida, ktorý sa dostal do jednej z posledných vĺn transportov do koncentračných táborov. Od iných kníh s touto témou sa odlišuje svojím zvláštnym, dalo by sa povedať, takmer absurdne bezstarostným štýlom. Chlapec berie rany osudu vyrovnane, z krutosti nacistov sa nedesí, skôr sa z nej čuduje a snaží sa ju pochopiť, ba niekedy akoby ospravedlniť. Ako jeho telesná schránka postupne prestáva vládať a blíži sa koniec, čudovanie sa prechádza do stavu ľahkej pomätenosti. V ňom zažíva koniec vojny a oslobodenie, ktorému tiež nerozumie. Vracia sa domov a zisťuje, že ten už neexistuje. Vo fascinujúcom závere Kertész verne vystihuje, ako je nemožné iným vysvetliť holokaust a to, čo sa v lágroch naozaj dialo. Bezosudovosť je prvý a asi najsilnejší Kertészov román. V roku 2002 získal Nobelovu cenu za literatúru.



Umberto Eco: Foucaltovo kyvadlo Klasický Eco, prvých sto a niečo strán vôbec nechápete. Potom sa vám začne kdesi v pozadí črtať zápletka, následne vás to začne dosť baviť. Miestami sa vám to už zdá i trošku zbytočne natiahnuté, ale tušiace vyvrcholenie je dostatočne šialené na to, aby ste to dočítali. Diela talianskeho filozofa, estetika, semiotika a historika Eca nie sú ľahkým oddychovým žánrom. Má neuveriteľný prehľad, vie toho veľa, neskutočne veľa, až to miestami smrdí takým tým nafúkaným havranovským predvádzaním sa. No za tú veľkolepú paródiu populárneho konšpiračného myslenia to Umbertovi radi odpustíme. Román písal pred viac než 30 rokmi, čím nám pripomína, že už pred nástupom internetu existoval bohatý iracionálny svet (len aby sme nezabudli). Hlavní hrdinovia Belbo, Casaboun a Diotavelli si vymyslia podvrh, tajný „Plán“, začínajúci u stredovekých templárov, ktorý sa cez rôzne okultné hnutia a skupiny vinie dejinnou reťazou až po súčasnosť. Ten „Plán“ sa im však vymkne z rúk a začne žiť vlastným životom. Neprídete o nič: sú v tom Židia, kabala, slobodomurári, sinarchisti, karteziáni, alchýmia, zverokruh, Bratia Ružového Kríža, mystika, satanisti a všemožné ďalšie okultné tradície. Skrátka, Rostas by mľaskal b(B)lahom, a ani by si neuvedomil, ako sa na ňom dnes už nebohý Eco z neba baví. Je to román pre intelektuálnych fajnšmekrov, ktorých nebude rušiť, že hlavní hrdinovia sa ráno budia s tým, že chcú vyriešiť zložitý filozofický problém a touto činnosťou sa zaoberajú, až kým si večer neľahnú do postele. Dôležitý dodatok: kniha vyšla v geniálnom slovenskom preklade Stanislava Valla, otca bratislavského primátora.